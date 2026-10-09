Velvet Soul Street ist ein sanfter aber bestimmter Weckruf an die gute Laune des Zuhörers. Die Garantie für den schnellen emotionalen Reichtum, der sich ganz ohne Betrug einstellt.

Eine Gewinn-Situation für Band und Publikum, bei der die Schlammschlacht nur zum Vergnügen aller stattfindet.

Velvet Soul Street ist eine Allstar Band aus Musikern der etablierten Hohenloher Musikszene. Sowohl die festen Bandmitglieder als auch auch die aufstrebenden Gast-Talente sind Musiker aus Persönlichkeit und Berufung.

Ziel ist es, Momente zu erschaffen, die wie Weihnachten oder Geburtstage lange in Erinnerung bleiben. Ereignisse und Augenblicke mit und für das Publikum, die auch genauso gefeiert werden. Weich und angenehm wie Samt, ohne die raue Strasse zu vergessen, auf der die Seele des guten Geschmacks gereist ist. Passend zu jeder Atmosphäre kann man hier einfach nur seinen Cocktail genießen, oder aber sich wild vom Rhythmus infizieren lassen.

Velvet Soul Street ist eine Live-Band der Extraklasse für JEDEN Anlass!

Velvet Soul Street sind: