1985 gründete Jutta Weinhold Zed Yago mit einer Musik und einem Konzept, das sich vom gängigen Rock ’n roll Fließband absetzen sollte. Daraus entstand „Dramatic Metal“ mit Texten aus Literatur, Poesie, Mythologie und Fantasy, denn ohne die stirbt die Seele und ohne Seele stirbt der Mensch. Es kam zu zwei ZY Produktionen, „From over yonder“ und „Pilgrimage“, bis der Bandvirus die Formation sprengte. Nach dem Split gründet Jutta VELVET VIPER. 1990 erschien das erste Album „Velvet Viper“ mit Franco Zuccaroli (Schlagzeug), David Moore aus Newcastle (Gitarre), Lars Ratz (Bass, später Metalium) sowie den Gastgitarristen Jochen Zeno Roth, Olaf Eimer und Peter Szigeti (Warlock). Das zweite Album von Velvet Viper „The fourth Quest for Fantasy“ erschien mit Zed-Yago-Drummer Bubi The Schmied und Lars Ratz am Bass und dem leider bereits verstorbenen Roy Last an der Gitarre. 1993 wurde unter dem Titel „To be or not“ das vorerst letzte Album zu dem Zed-Yago-Concept mit Musikern der Prager Band „Citron“ veröffentlicht. 2002 erschien dann noch die Best-of „Zed Yago from the Twilight Zone“ mit unveröffentlichtem Material, bevor Jutta sich anderen Themen und Projekten widmete.

Dramatic Metal beherrscht aber noch immer Juttas Seele. Rock is bigger than all of us, because this Song is never-ending – O-Ton Jutta: „Ich singe nicht nur einen Ton, der Ton hat ein Wort und das ist die Botschaft“. Es geht wie damals um Musik und Texte, die sich den starken Roots der harten Rockmusik und den klassischen, poetischen Inhalten widmen.

2016/17 war endlich die Zeit gekommen, die Band VELVET VIPER wieder zum Leben zu erwecken. Mit Gitarrist Holger Marx wurden 11 Songs komponiert und von einem der großen Meister des Metal, Kai Hansen (Gamma Ray, Helloween), produziert. Musikalisch ist erneut klassischer Heavy Metal mit unkonventionellen Extras angesagt, der oft heftig-schleppend groovt, um hin und wieder in höhere Temporegionen auszubrechen und der Tradition der NWOBHM Tribut zu zollen. Als krönender Abschluss des Jahres 2017 konnte GMR Music in Göteborg überzeugt werden, sich der Produktion anzunehmen. Ein großes Dankeschön geht an Lena Graaf von GMR Music, die unser eigenständiges Potential erkannt hat und sich der erfolgreichen Verbreitung unserer CD „Respice Finem“ widmen wird. Bei dieser Zusammenarbeit mit der schwedischen Plattenfirma merkt man einmal mehr, wie nah sich Europa gekommen ist und wie eng wir doch mit einander verwurzelt sind.

Cold Rush

Eine Münchner Industrial-Metal-Band ist wieder auferstanden und macht sich auf den Weg, die Gefilde elektronischer Beats und Industrial-Metal-Sounds zu erobern. Der harte Gesang wird von maschinengleichen Rhythmen, treibenden Gitarren und hämmernden Bässen begleitet.

Düster, beängstigend und stampfend mechanisch – nur einige Attribute, die den Sound dieser Band charakterisieren.