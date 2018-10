× Erweitern Foto: Pixabay Mikrophon

Leo Leoni, seine Zeichens Gitarrist und Gründer der Band GOTTHARD kündigt sein erstes Solo Projekt an; ein Tribut an eine Vergangenheit voller Rock’n Roll, welche heutzutage sehr präsent ist.

CORELEONI

Zum 25. Jubiläum der Veröffentlichung des ersten Gotthard Albums wollte ich Tribut an Songs wie DOWNTOWN, FIREDANCE, HIGHER, HERE COMES THE HEAT, IN THE NAME, RIDE ON, LET IT BE, ALL I CARE 4 zollen.

„Irgendwo liegen diese doch noch verstaubt, auf irgendeiner Casette“....

Mir liegen diese Songs, vor allem aber auch diese Epoche, sehr am Herzen. Diese werden immer bei mir sein.

Folgende Musiker sind dieses Abenteuer mit mir gegangen;

Ronnie Romero – Vocals

Hena Habegger – Drums

Igor Gianola – Guitars und

Mila Merker – Bass

"Dieses CORELEONI Projekt hat in mir unglaublich viele Erinnerungen und Freude geweckt, und ich hoffe wirklich, dass ich dieses vor allem mit den Nostalgikern und den Rock’n Roll Fans, wie ich es einer bin, teilen darf."- Leo Leonie