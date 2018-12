Die Band um Szene Ikone JUTTA WEINHOLD hat mit RESPICE FINEM ein fantastisches neues Studio Album am Start. VELVET VIPER die vor vielen Jahren aus den 1985 gegründeten ZED YAGO hervorgingen zelebrieren auch auf dem neuen Album Dramatic Metal in Vollendung der keinen ihrer zahlreichen Fans enttäuschen wird.Dramatic Metal beherrscht noch immer Juttas Seele. Rock is bigger than all of us, because this Song is never-ending. Es geht wie damals um Musik und Texte, die sich den starken Roots der harten Rockmusik und den klassischen, poetischen Inhalten widmen.2016/17 war endlich die Zeit gekommen, die Band VELVET VIPER wieder zum Leben zu erwecken. Mit Gitarrist Holger Marx wurden 11 Songs komponiert und von einem der großen Meister des Metal, Kai Hansen (Gamma Ray, Helloween), produziert. Musikalisch ist erneut klassischer Heavy Metal mit unkonventionellen Extras angesagt, der oft heftig-schleppend groovt, um hin und wieder in höhere Temporegionen auszubrechen und der Tradition der NWOBHM Tribut zu zollen.