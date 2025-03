Jenny liebt ihren Freund Bolle, mit dem sie ein Kind erwartet. Was für andere Glück bedeutet, löst in Jenny ambivalente Gefühle aus, denn das Leben hat ihr viel zugemutet. Sie ist mit Justiz und Jugendamt aneinandergeraten und ihre Beziehung leidet zunehmend unter der Drogenabhängigkeit der beiden. Als ihnen die Hebamme Marla zugewiesen wird, reagiert Jenny zunächst abweisend. Doch wider Erwarten verurteilt Marla sie nicht, sondern sieht sie als den Menschen, der sie im Kern ist. Jenny beginnt, Marla zu vertrauen. Allmählich fasst sie den Mut, sich ihren Ängsten zu stellen und Verantwortung zu übernehmen – für das neue Leben in ihr, aber vor allem für sich selbst...