Venedig im Schnee

Nathalie (Sarah Kreiss) und Jean-Luc (Christian Werner) sind im Stress: Gerade planen sie ihre bevorstehende Traumhochzeit und sanieren gemeinsam eine Altbauwohnung.

Dumm nur, dass gerade jetzt Jean-Luc in der Stadt einen alten Studienfreund trifft und zu einem spontanen Essen in der neuen Wohnung einlädt, obwohl diese noch eine halbe Baustelle ist. Tatsächlich taucht Christophe (Sven Olaf Denkinger) mit seiner Freundin Patricia(StefanieFriedrich) auf – eine halbe Stunde zu spät. Denn während die Gastgeber vor lauter Begeisterung über das eigene Glück fröhlich und penetrant vor sich hin turteln, haben sich die Gäste auf dem Weg im Auto heftig gestritten. Die Folge: Patricia schmollt und sagt kein einziges Wort.

Was hat sie nur, fragen sich Nathalie und Jean-Luc. Könnte es sein, dass sie nicht ihre Sprache spricht? Dass sie eine Ausländerin ist? Und noch ehe Christophe die Situation erklären kann, nutzt die ebenso genervte wie amüsierte Patricia den Irrtum und spinnt die Geschichte weiter – und weiter. Sie erfindet eine Fantasiesprache, gibt sich als Bürgerkriegsflüchtling und illegal eingewanderte Migrantin aus. Während ihr Freund vor Scham im Boden versinken möchte, treibt Patricia ihr perfides Spiel so perfekt, dass sie bei den Gutmenschen Nathalie und Jean-Luc eine Welle an Mitgefühl und Hilfsbereitschaft auslöst. Der Abend zu viert nimmt einen Verlauf, den niemand so erwartet hätte …