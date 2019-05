Venenleiden und Krampfadererkrankungen Moderne Diagnostik

Venenerkrankungen nehmen stetig zu. Ungefähr jeder siebte Deutsche leidet an einer behandlungsbedürftigen Venenerkrankung. Symptome können Krampfadern, Besenreiser oder schwere, schmerzende Beine sein; Komplikationen sind Thrombosen und offene Beine. Selbst junge Menschen sind betroffen, Frauen dreimal häufiger als Männer. Der Referent wird in seinem Vortrag insbesondere darauf eingehen, was der einzelne selbst zur Prophylaxe tun kann, welche Diagnostik zur Verfügung steht und welches die modernsten Therapieverfahren sind. Im Anschluss an den Vortrag können dem Referenten Fragen gestellt werden.

Der Referent ist Facharzt für Chirurgie am Winghofer Medicum Rottenburg am Neckar

In Kooperation mit der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg.