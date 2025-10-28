Veneta Neynska: Klavierabend

In diesem faszinierenden romantischen Programm, das Frédéric Chopins 24 Präludien sowie Werke von Franz Liszt, Franz Schubert und dem bulgarischen Komponisten Dimitar Nenov umfasst, erkundet die Pianistin Veneta Neynska die tiefen Verbindungen zwischen Musik und Leben, in dem das Schicksal immer wieder neue Herausforderungen bereithält.

Frédéric Chopins meisterhafte 24 Präludien sind von J.S. Bachs Wohltemperiertem Klavier inspiriert, in dem ebenfalls alle 24 Tonarten vertreten sind. Jedes Stück von Chopin wurde in einer anderen Tonart komponiert, was in der ersten Hälfte des Programms die Vielfalt der tonalen WEGE der Musik widerspiegelt.

Musik jedoch, ähnlich wie das Leben mit seinen zeitlichen Zwängen, seiner Unvorhersehbarkeit und seinem grenzenlosen emotionalen Spektrum, geht über bloße Entscheidungen hinaus. Sie beschäftigt sich mit den Grundthemen der menschlichen Existenz wie Liebe, Freude, Trauer, Tod und Sinn. So wie Komponisten ihre Werke sorgfältig planen, gestalten auch Menschen ihr Leben mit Bedacht. Doch die Zukunft bleibt ungewiss, da sie oft von den Umwegen bestimmt wird, denen wir begegnen.

Unter dem Titel „Wege und Umwege“ präsentiert Veneta Neynska dieses inspirierende und nachdenklich stimmende Programm, das ihre außergewöhnliche Kunstfertigkeit am Klavier zur Geltung bringt – mit feinen Klangnuancen und eindrucksvollen musikalischen Höhepunkten.

Programm:

Frédéric Chopin (1810 - 1849)

Préludes, Op. 28

**********

Franz Liszt (1811 - 1886)

Consolation Nr. 3

Un Sospiro

Dimitar Nenov (1901 – 1953)

Meditation

Miniaturen

Schubert / Liszt

Serenade

Gretchen am Spinnrade

Franz Liszt (1811 - 1886)

Ungarische Rhapsodie Nr. 2