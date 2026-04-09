Venezianische Messe 2026

Alle zwei Jahre wird es bunt in Ludwigsburg! Wir können es jedes Mal kaum erwarten, dieses internationale Festival der Extraklasse zu planen.

Über 2.000 Kostümierte und zahlreiche hochklassige Künstlergruppen aus ganz Europa machen sich auf den Weg nach Ludwigsburg, um den Marktplatz in eine venezianische Traumlandschaft zu verwandeln.

Magische Momente zwischen Traum und Wirklichkeit

Nationale und internationale Künstlergruppen geben alles für euch! Auf zehn verschiedenen Spielflächen wird euch ein abwechslungsreiches und zugleich atemberaubendes Programm aus Akrobatik, Musik, Schauspiel, Comedy, Stelzentheater, Tanz und Gesang geboten.

Zauberhafte Programmpunkte

Auf und neben der Venezianischen Messe erwarten euch noch weitere zahlreiche Programmpunkte, Sehenswürdigkeiten und Aktionen. So können sich unsere kleinen Gäste z.B. beim Kinderschminken verwandeln lassen. Der große Kunst- und Handwerkermarkt bietet euch erstklassige Handarbeit - teilweise mit echtem venezianischen Kunsthandwerk. Und auch die kulinarischen Highlights lassen keine Wünsche offen!