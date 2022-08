Venezianische Messe Ludwigsburg

Alle zwei Jahre wird es bunt in der Stadt und der Ludwigsburger Marktplatz verwandelt sich in eine riesige Spielfläche für internationale Künstler, mit spektakulären Aufbauten, mediterranem Flair und über 2.000 Kostümträgern, die den venezianischen Karneval in die Barockstadt bringen.

Die Venezianische Messe ist ein internationales Festival der Extraklasse. Auf zehn verschiedenen Spielflächen wartet ein abwechslungsreiches und zugleich atemberaubendes Programm aus Akrobatik, Musik, Schauspiel, Feuerzauber, Comedy, Stelzentheater, Tanz und Gesang auf die Besucher. Von kleinen, kunstvollen Performances über akrobatische Höchstleistungen bis hin zu gigantischen Inszenierungen ist jeder Programmpunkt hautnah erlebbar und zieht direkt in seinen Bann.

Besonderes Highlight sind die aufwändigen Kostüme und Masken unserer Kostümträger, die aus aller Welt anreisen und die Venezianische Messe zu einem grandiosen und bunten Spiel der Verwandlung werden lassen. Die Künstlerprozession zum Auftakt sowie die zwei Kostümdefilées am Samstag und Sonntag über einen eigens angefertigten Gondelsteg zeigen die ganze Pracht der farbenfrohen Kostüme, von historischen Gewändern bis hin zu fantastischen Kreationen, die vor Kreativität nur so strahlen.

Genuss und Kunst werden bei der Venezianischen Messe ebenfalls groß geschrieben. Ausgewählte Gastronomen bieten kulinarische Highlights und auf dem Kunst- und Handwerkermarkt gibt es hochwertiges Handwerk von teilweise eigens aus Italien angereisten Meistern ihres Fachs zu entdecken.

Öffnungszeiten:

Freitag, 18-24 Uhr

Samstag, 14-24 Uhr

Sonntag, 11-22 Uhr