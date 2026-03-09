Venezianischer Maskenball im Residenzschloss Ludwigsburg

Taucht ein in eine Nacht voller Glanz, Geheimnis und barocker Eleganz! Das Residenzschloss Ludwigsburg öffnet seine prächtigen Säle für einen außergewöhnlichen Venezianischen Maskenball.

Unter funkelnden Kronleuchtern und zwischen kunstvoll verzierten Wänden erwartet euch ein Abend voller Sinnlichkeit und Spektakel: majestätische Kostüme, filigrane Masken, klassische Musik und angeleitete Tänze entführen euch in eine Welt vergangener Zeiten. Lasst euch von der einzigartigen Atmosphäre des Schlosses verzaubern, während ihr durch die prunkvollen Räume wandelt, verweilt und das stilvolle Treiben genießt.

Dieser Abend verspricht unvergessliche Momente voller Magie und Raffinesse. Erlebt Geschichte, Glamour und venezianische Lebensfreude in ihrer schönsten Form – im Residenzschloss Ludwigsburg.