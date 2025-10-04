Venice ist die zurzeit beste Vokalgruppe in Amerika.

Das Americana-Pop-Quartett Venice kommt aus Venice in Kalifornien. Die Band besteht aus zwei Brüderpaaren, Mark und Michael Lennon, und ihren Cousins ​​Kipp und Pat Lennon, die seit den 1980er Jahren zusammen auftreten und schon ihr ganzes Leben lang gesungen haben. Sie haben Songs aufgenommen und sind um die Welt getourt, um mit einem umfangreichen Katalog an ausdrucksstarken Songs aus über 20 Alben vor einer loyalen ergebenen Fangemeinde aufzutreten. Venices Markenzeichen sind ihre Harmonien und die persönlichen Texte. Ihre energiegeladenen gemeinsamen Shows haben ihnen bei praktisch jedem Auftritt – vom intimen Theater bis hin zu riesigen Festivals in den USA und in Europa – Zugabenforderungen und Ovationen eingebracht.