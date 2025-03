Verändern sich Kulturen?

Kultur, Rassismus & Vorurteile. Wo liegen die zentralen Unterschiede und welche Zusammenhänge gibt es zwischen ihnen? Dieser Abend ist der erste Teil einer dreiteiligen Veranstaltungsreihe. An diesem Abend werden die vielfältigen Vorstellungen davon beleuchtet, was im weitesten Sinne als Kultur bezeichnet wird. Daran schließt die Frage an, ob sich Kulturen verändern und wo und warum Kulturen entstehen? Muss man Kulturen vor dem Aussterben bewahren, und was passiert, wenn man das versucht? Inwiefern hängt Identität mit Kultur zusammen?