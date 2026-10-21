Vera Armbruster – Konzert mit Harfe, Ukulele & Gesang

Vera Armbruster erforscht neue Wege auf der Harfe und zeigt, wie vielseitig dieses alte Instrument klingen kann.

Mit warmer Stimme, virtuosem Harfenspiel und modernem Songwriting erschafft sie einen einzigartigen Klang zwischen Pop und Folk. Inspiriert von nordischen Künstlerinnen wie Agnes Obel und Tina Dico sowie von ihrer Zeit in Skandinavien entstehen tief berührende Kompositionen voller Weite, die das Publikum in einen magischen Klangfluss einladen.

Bereits im Alter von fünf Jahren begann sie an der Musik- und Jugendkunstschule Nürtingen Harfe zu spielen und gewann mehrfach erste Preise bei „Jugend musiziert“. Vera studierte Klassik- sowie Jazz/Pop-Harfe in Freiburg, Helsinki und Aalborg. Als Harfenistin und Sängerin stand sie bereits auf Bühnen in 14 Ländern. Heute lebt sie in Leipzig und tourt mit ihrem Debütalbum „Rays of Light“ durch Europa.

Als besonderer Gast ist an diesem Abend auch Charlotte Pelgen zu hören. Die Sängerin und Ukulele-Spielerin verbindet Swing der 1920er Jahre, Chanson und europäischen Folk zu ihrem ganz eigenen Stil. In ihren Liedern erzählt sie kleine Geschichten – mal augenzwinkernd, mal nachdenklich. Gemeinsam mit Vera Armbruster präsentiert sie eine seltene Klangkombination aus Harfe und Ukulele, getragen von zweistimmigem Gesang.