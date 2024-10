Vera Klima – „Angekommen“

Vera Klima war bereits mit Künstlern wie Max Mutzke, Andreas Bourani und Alanis Morissette auf Tour.

Unterwegs sein war schon immer ein zentrales Thema in der Musik von Vera Klima, und so lässt der Titel ihrer neuen EP aufhorchen: „Angekommen“ heißt das sechs Songs umfassende Werk, in denen die erfolgreiche Songwriterin gewohnt feinfühlig die jüngsten Stationen ihres Lebenswegs spiegelt, ihre melancholischen Phasen beleuchtet und am Ende doch wieder die „Taschen voll Glück“ hat. Vielleicht, weil sie endlich „angekommen“ ist und in einer Beziehung endgültig festen Boden unter den Füßen gefunden hat. „Mein Morgen“ ist das berührendste Lied der EP, ein Lied über eine der grundlegendsten menschlichen Erfahrungen: Mutter zu werden. Wie gut Vera Klima solche archetypisch weiblichen Gefühle in Musik verwandeln kann, hat der große Erfolg ihres Songs „Schwesterherz“ bewiesen. Mit jedem Album fächert sie ein neues Kapitel ihres Lebens.