Veranstaltungsreihe "Café Europa"

Dieser monatliche Veranstaltungszyklus will die Zukunftsthemen des Elysée-Vertrags mit den Zielsetzungen der EU-Ratspräsidentschaft verbinden und zum aktiven Austausch zwischen Frankreich und Deutschland im europäischen Kontext beitragen.

Der am 22. Januar 2019 unterzeichnete Vertrag von Aachen zielt darauf ab, die Ambitionen des Elysée-Vertrags, der 1963 die deutsch-französische Zusammenarbeit begründete, zu vertiefen und zu aktualisieren und sie im europäischen Aufbauwerk zu verankern.

Ab dem 1. Januar übernimmt Frankreich die Präsidentschaft des EU-Rats und will nach Wunsch der Regierung neue Impulse für Europa setzen.

Nach den Worten von Präsident Macron geht es darum, eine neue Etappe jenseits der Versöhnung aufzubauen, „in einer Zeit, in der unser Europa von Nationalismus bedroht ist, in der unser Europa von einem schmerzlichen Brexit erschüttert wird, in der unser Europa über große internationale Veränderungen besorgt ist". Die Herausforderungen des Klimawandels, der Digitalisierung, des Terrorismus, der Migration gehen weit über die Nationen hinaus und stellen das europäische Modell und unsere europäische Identität infrage, so Präsident Macron weiter. Daher müssen sich Deutschland und Frankreich in dieser Welt und in diesem Europa ihrer Verantwortung bewusst sein und eine Vorreiterrolle übernehmen.

Vorläufiges Programm:

31.1.22 - "Frankreich 2022 – Die EU-Ratspräsidentschaft und die Präsidentschaftswahlen" mit Joseph de Weck und Stefan Seidendorf

24.2.22 - "Verantwortung und Sicherheit: Wo muss Europa handeln?" mit Barbara Kunz und Stefan Hofman (KAS)

15.3.22 - "Europa für mich? Ich für Europa?" mit u.a Evelyn Gebhard, Florian Hassler

26.4.22 - "Frankreich hat gewählt" (unter Vorbehalt)