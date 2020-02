Verbockt! Die Depression hat mich bestimmt.

Markus Bock aka Herr Bock - verbockt.com spricht über das, was viele nur denken können: Wie fühlen sich Depressionen und Suizidgedanken an? Was passiert bei einer Therapie und im persönlichen Umfeld?

Es geht nicht um Zahlen, Daten, Fakten, Medikamente. In „Die Depression hat mich bestimmt. Jetzt bin ich dran. Vielleicht …“ geht es um einen ungeschönten Blick auf die Gefühlswelt in depressiven Lebensabschnitten und deren Auswirkungen. Die Lesung ist kein Ratgeber, sondern ein verständnisvoller Tatsachenbericht in dem auch die Frage beantwortet, ob die Depression nicht auch eine Chance sein kann.

Eintritt frei – Markus freut sich über eine Hutspende.