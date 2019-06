Verborgene Orte der Fantasie

Die Geschwister Marie-Luise und Christoph Dingler formen aktuell eines der talentiertesten Violinduos – und sie bringen neuen Wind in die Szene. Mit »Secret Places« laden sie zu einer Entdeckungsreise in die verbor-gensten Orte tief im Inneren der Fantasie ein. Pulsierende Balkanrhythmen tanzen in nebelumwobenen Felslandschaften, sphärenhaft erwachen Atem und Licht zu neuem Leben, in süßer Versuchung lockt tänzelnd eine Ballerina und stellt sich dem ungleichen Kampf verzerrter Rocksounds. Mit zwei Violinen erschaffen die beiden spannungsvolle Gegenwelten und balancieren zwischen innovativer Klangsprache und ohrverwöh-nender Harmonik. Öffnen Sie mit uns die Fenster für den frischen Wind der Klassik!