Verdammt, ich lieb dich!

Es funkelt, es glitzert, Luftschlangen und Ballons schmücken die Halle. Die DJs Poland Kaiser & Florian Silbeneisen bitten zum kleinen Faschings-Schlager-Stelldichein.

Getreu dem Moto „Ein bisschen Spaß muss sein“ hauen sie uns die beliebtesten und größten Stars der Schlager- und Faschingsszene um die Ohren.

Das ist Wahnsinn, warum schickst du mich in die Halle? Halle, halle, halle, halle!

Hitgiganten wie Andrea Berg und De Höhner geben sich die Klinke in die Hand mit Newcomerin Kerstin Ott und ihren Regenbogenfarben. Non-Stop die besten Kult Hits aus den Hitparaden zum Schunkeln, Schmusen und Sau rauslassen. Schlagersternchen Beatrice Egli folgt auf die Faschingsgassenhauer von den Brings, Bläck Föös und Kasalla.

Ob der Volksrock'n'Roller Andreas Gabalier am Ende der Party mit Helene Fischer in einem Bett im Kornfeld bützt und ob Matthias Reim wirklich Viva Colonia singt und dabei 99 Luftballons steigen lässt, erfahrt Ihr nur am Samstag, den 22.02. ab 22 Uhr in der Faschingshalle02.

+ närrische Special Drinks

+ Kostümwettbewerb