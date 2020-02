× Erweitern Foto: Kai Neunert Verdi-Gala

Giuseppe Verdi ist unumstritten der König der italienischen Oper. Als Kind einer politisch unruhigen Zeit, in der Italien eine Fremdherrschaft nach der anderen erdulden musste, wurde Verdi zwar erst mit der 1861 erlangten Unabhängigkeit italienischer Staatsbürger; dessen ungeachtet galt er zu diesem Zeitpunkt bereits als Erneuerer der italienischen Oper. Über 50 Jahre lang dominierte er das Genre ungebrochen und komponierte sich mit seinen grandiosen musikalischen Einfällen in die Herzen zahlreicher Opernliebhaber. Erleben Sie am 04. April die schönsten Arien und Duette aus „Nabucco", „Aida", „Il Trovatore" oder „Don Carlos": renommierte Solisten singen im stilvollen Ambiente des Weißen Saals die schönsten Arien aus Verdis Meisterwerken. Freuen Sie sich auf einen Abend voll italienischem Charme im Neuen Schloss Stuttgart!