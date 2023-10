Verdi Requiem in St. Jakob

Am Sonntag, den 05.11. führt der St.-Jakobs-Chor in Kooperation mit dem Chor cappella nova aus Bad Mergentheim und dem erweiterten Ansbacher Kammerorchester das Verdi-Requiem in der St.-Jakobs-Kirche auf.

Nach dem großen Erfolg mit der C-Dur-Messe von Ludwig van Beethoven im Jahr 2021 haben sich diese beiden Chöre wieder zusammen getan, um das Requiem, genauer die "Missa da Requiem", von Giuseppe Verdi aufzuführen. Diese Missa da Requiem ist keine Komposition für den kirchlichen Ritus der Totenmesse, dafür sprengt es jeden Rahmen, sowohl was die Orchesterbesetzung (u.a. werden 8 Trompeten benötigt, vier im Orchester, vier "hinter der Szene") also auch was die musikalische Gestaltung anbtrifft. Gerade die Vielgestaltigkeit der Musik - packende Kontraste, große Dramatik, düstere und lyrische Momente, große opernhafte Aufgaben für die Solisten, zwei ausgehnte Chorfugen - wird seit 150 Jahren vom Publikum und den Chören geliebt.

Wir freuen uns also auf einen spannenden, klangvollen und kontrastreichen Abend mit wunderbaren Solisten, dem erweiterten Ansbacher Kammerorchesester, dem St.-Jakobs-Chor aus Rothenburg o.d.T. und dem Chor Cappella Nova aus Bad Mergentheim. Das Konzert steht unter der Leitung Jasmin Neubauer. Wir erwarten auf der Bühne 150 MusikerInnen und ChorsängerInnen.