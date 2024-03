Verein Homöopathie und Naturheilkunde Metzingen e.V.

Vortrag Stress lass nach - Wege aus der Stress-Falle mit Frau Kristin Reichert, Dettingen.

Thema - was bei Stress in unserem Körper abläuft und sich auf unseren Körper auswirkt.

Mit Energie- und Entspannungsübungen und Einblick in die Health Kinesiologie.

Vortrag zum Thema: Stress lass nach - Wege au der Stress-Falle

von Kristin Reichert, Dettingern/Erms,

Begleitende Kinesiologin, DGAK und Vitalitäts- und Entspannungstrainerin

Unser Alltag ist geprägt von Aktivität und einem Leben im Außen. Dauerstress ist eher die Regel als die Ausnahme. Diese

extreme Anspannung erleben wir als Belastung für Körper und Psyche. Die Balance zwischen Aktivität und Entspannung zu finden ist nicht

immer einfach und für Entspannung nehmen wir uns oft nicht die Zeit. Dabei sind Ruhe und Entspannung für unsere Gesundheit von höchster

Priorität, denn Stress macht krank. In diesem Vortrag erfahren Sie, was eigentlich bei Stress in unserm Körper abläuft, wie sich Stress negativ aus unsere Gesundheit auswirkt und wie Sie nachhaltig Stress auflösen können. Sie erhalten einen Einblick in die Health Kinesiologie, eine der nachhaltigsten Methoden, wenn es darum geht Stress und alte

Muster aufzulösen und ein authentisches, energievollen und erfülltes Leben zu leben. Sie lernen einfache Energie- und Entspannungsübungen kennen, die Sie jederzeit

anwenden und leicht in den Stressigsten Alltag integrieren können.