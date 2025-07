Verein KUN:ST International e.V. zeigt aktuelles Kunstschaffen im Wasserschloss Sommerliches Kunstevent

In den lichtdurchfluteten Räumen des historischen Bad Rappenauer Wasserschlosses findet vom 10. August bis zum 10. September 2025 ein bemerkenswertes sommerliches Kunstevent statt.

14 Künstlerinnen und Künstler des Vereins KUN:ST International haben diese Ausstellung gemeinsam vorbereitet, arrangiert und aufgebaut, um ihr aktuelles Kunstschaffen einem größeren Publikum nahe zu bringen.

Ein Großteil der Künstlerinnen und Künstler lebt und arbeitet in einem Umkreis von bis zu 150 km Entfernung von Bad Rappenau, drei der Ausstellenden reisen aus Nordrhein-Westfalen, dem Rheinland und aus Hessen an. KUN:ST International ist ein Verein, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, Künstlerinnen und Künstler dabei zu unterstützen, sich in der Öffentlichkeit zu präsentieren, sich fortzuentwickeln und sich untereinander sowie mit der kunstinteressierten Öffentlichkeit zu vernetzen und so der Vereinzelung im Kunstbetrieb entgegenzuwirken.

Die im Wasserschloss ausstellenden Künstlerinnen und Künstler haben aus der Vielfalt der eigenen Stile und Kunstwerke eine sehr sehenswerte Ausstellung zusammengestellt. Von zweidimensionalen Arbeiten in verschiedenen Techniken über Fotografie bis hin zu dreidimensionalen Objekten und Skulpturen in Ton, Stein und Bronze zeigt sich eine große Vielfalt zeitgenössischen Kunstschaffens.

Die Ausstellung wird am 10.08.25 um 11 Uhr von Oberbürgermeister-Stellvertreterin Gundi Störner eröffnet. Danach ist die Ausstellung vom 10. August bis zum 10. September 2025 jeweils samstags und sonntags in der Zeit von 13 bis 18 Uhr geöffnet.