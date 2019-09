Workshop in der Reihe »Kunst und Achtsamkeit«; Dipl.-Psychologin Claudia Fürst und Steffen Egle M.A.; bitte anmelden

Spannung im sechsten Workshop besteht zwischen Piet Mondrian: Komposition in Weiß, Rot und Blau und Joseph Kosuth: This object, sentence, and work completes itself while what is read constructs what is seen.

Treffpunkt: Foyer Stirling-Bau