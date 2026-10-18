Vereinigtes Lachwerk Süd: Ernst Mantel und Werner Koczwara - The Dark Side of the Huhn

Mit Koczwara und Mantel haben sich zwei der komischsten Humorschaffenden Süddeutschlands zusammengetan.

Ernst Mantel, doppelt ausgezeichneter Träger des Baden-Württembergischen Kleinkunstpreises, und Werner Koczwara, der außer mit dem BaWü-Kleinkunstpreis auch schon mit dem Europäischen Satirepreis veredelt wurde.

Gemeinsam stehen Mantel und Koczwara seit Jahren für hochklassigen Humor, feinen Wortwitz, geschliffene Pointen und Songs über die ganz großen Themen – also Männer, Frauen und Kartoffelsalat. Hinzu kommen unerhörte schwäbische Cover-Versionen diverser Welthits. Diesmal mit dabei: jede Menge Pink Floyd! Aber auch Black Sabbath und David Bowie haben es ins Programm geschafft.

Erleben Sie einen schwäbischen Heimatabend mit großem Humor. Und vermutlich eines der lustigsten Programme, seit der Schwabe den Humor erfand.