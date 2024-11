Kommen Sie vorbei und genießen Sie mit Familie und Freunden die Vorweihnachtszeit.

Jeden Abend bietet ein anderer örtlicher Vereine aus Wassertrüdingen während der Adventszeit Kleinigkeiten zu Essen und verschiedene heiße und kalte Getränke in der Adventsbude vor dem Rathaus in der Marktstraße ab 17:00 Uhr an.