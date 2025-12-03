Vereinsbude im Advent

Kommen Sie ab 17:00 Uhr vor das Rathaus zur Vereinsbude und genießen Sie den Advent.

Erstaunliche 19 Vereine haben sich wieder bereit erklärt, für ein oder zwei Abende die Adventsbude zu bewirten, sodass die Gäste sich auf ein ausgefallenes Essens- und Getränkeangebot freuen können. Von klassischem Glühwein, Bier & Kinderpunsch bis hin zu Hot Aperol & Jägertee ist für jeden in diesen kalten Tagen etwas dabei! Auch das Essensangebot wird nicht langweilig: Neben süßen Apfelwaffeln, Pancakes oder süßem Weihnachtsgebäck gibt es auch eine überaus große Vielfalt von pikanten Speisen. Egal, ob die kesselfeste Feuerwehr-Suppe, herzhaftes Gulasch oder wärmende Kürbissuppe die Besucher von innen aufheizt – oder ob eher Lust auf Grillwürste, Chili con Carne, Wraps, Croque Monsieur oder abwechslungsreiche Sandwiches besteht – für jeden Geschmack ist etwas dabei!

Jeder Verein ist überaus engagiert & hofft natürlich auf zahlreiche Besucher.