Bilderbuchnachmittag

Mia hat nur einen Wunsch zu Ostern:ein echtes Kaninchen.

Zu dumm, dass Mama und Papa dagegen sind. Kaninchengehören nicht als Geschenk ins Osternest, finden sie. Außerdem ist die Wohnungviel zu klein. Als Mia sich grummelnd unter ihren Wutbusch im Hinterhofverzieht, erlebt sie ihr persönliches Osterwunder. Ein Kaninchen hat sich im Zaunverfangen! Mia rettet es, schmuggelt es in die Wohnung und tauft es auf denNamen Lotte. Zunächst geht alles gut. Doch ausgerechnet am Ostermorgen büxtLotte unbemerkt aus dem Kinderzimmer aus - und taucht kurz darauf in MiasOsternest wieder auf.

Das Kaninchen Chaos ist perfekt! Wiesoll es nun weitergehen? Ein turbulentes Oster-Bilderbuch, das verrät, warumdas eigene Haustier nicht immer im eigenen Haus wohnen muss.