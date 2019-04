Die Dahenfelder, daChor inklusive Solisten plus Dahenfelder Jugenprojektchor und Rockband – zusammengezählt sind das mehr als 100 Aktive, die am 31. Mai 2019 um 19:00 Uhr beim Konzert VEREINT in concert auf der Sparkassenbühne der Heilbronner Bundesgartenschau stehen werden. Unterhaltungsblasmusik trifft modernen Chorgesang, Solisten und Rockband, und das alles aus Neckarsulms kleinstem Stadtteil Dahenfeld heraus. Die musikalische DNA des dort ansässigen Musik- und Gesangverein ist seither die aktuelle Rock- und Pop- sowie Stimmungsmusik, welche auch beim Doppelkonzert auf der Bundesgartenschau den größten Raum einnehmen wird.