Verena Boos: Die Taucherin

Amalia ist zurück bei ihrer Familie im Glottertal und fühlt sich doch nicht heimisch. Die kritische Mutter, der alternde Vater, die angepasste Schwester – nur beim Klettern fühlt sie sich frei.

Eigentlich wollte sie eine neue Stelle in Valencia antreten und nach unsteten Jahren endlich ankommen: in ihrer spanischen Wahlheimat, bei ihrer besten Freundin – Marina, der Selbstbestimmten, der Unergründlichen. Überraschend erhält sie nicht nur eine plötzliche Absage von ihrer Arbeitsstelle, auch Marina meldet sich nicht mehr. Ein anonymer Anruf lässt Amalia aufhorchen. Seit Kindheitstagen zieht es sie nach Valencia, die Stadt der Orangen und der Seide, der Böller und Straßenfeste. Ihre Suche führt sie auf die Schattenseite dieser Stadt des Lichts. Sie deckt Verbindungen auf, die sie auf existenziellere Weise mit der Freundin verbinden, als sie jemals ahnen konnte, und im Spiegel ihrer Erkenntnisse muss sie sich ganz neue Fragen über ihr eigenes Leben stellen.

Atmosphärisch und nahbar erzählt Verena Boos von den Fallstricken einer lebenslangen Freundschaft und der Suche nach Herkunft und Wahrhaftigkeit. Nach ihrem ersten erfolgreichen Spanienroman „Blutorangen“ lotet die Autorin mit „Die Taucherin“ erneut die deutsch-spanische Geschichte aus und zeichnet dabei das Porträt einer faszinierenden Metropole am Meer, einer Stadt im Wandel zwischen Tradition und Aufbruch.

Verena Boos arbeitet als Kunstvermittlerin und freie Texterin und lebt in Süddeutschland. Sie beschäftigt sich mit Erinnerungsarbeit an den Nahtstellen von Literatur, Journalismus und Wissenschaft. Ihr erster Roman Blutorangen (Aufbau, 2015) wurde mit dem Grimmelshausen-Förderpreis, dem Debütpreis des Buddenbrookhauses, dem Mara-Cassens-Preis für das beste Debüt des Jahres sowie dem Gerhard-Beier-Preis für ein literarisches Werk mit sozialpolitischem Bezug ausgezeichnet. Verena Boos war Stipendiatin der Bayerischen Akademie des Schreibens, des Hessischen Literaturrats und erhielt das Landesstipendium Baden-Württemberg. Ihr zweiter Roman Kirchberg (Aufbau, 2017) erhielt den Literaturpreis der Stadt Sonthofen. 2018 war sie Stipendiatin am Literarischen Colloquium Berlin. Ihr neuer Roman wird durch das Rudolf-Harig-Stipendium des Saarlands gefördert.