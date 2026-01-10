Nach dem Ende einer Beziehung wagt Hanna in Berlin einen Neuanfang – mit einem großen Traum: Mutter zu werden.

Doch was als Liebesgeschichte beginnt, wird schnell zu einer emotionalen Achterbahnfahrt zwischen Hoffnung, Hormonspritzen und dem Druck, „einfach mal entspannt zu bleiben“.

Verena Teke erzählt in ihrem eindringlichen Roman vom Kinderwunsch in der Moderne – einfühlsam, authentisch und mit einem Augenzwinkern. Ein Abend über das Hoffen, Scheitern und Wiederaufstehen.

Verena Teke, geboren 1985 in Stuttgart und aufgewachsen in Waiblingen, hat Theater-, Film- und Fernsehwissenschaften sowie Germanistik studiert und arbeitete am Theater. Heute lebt sie mit ihrer Familie in Berlin.

Die Stadtbücherei Waiblingen und die Buchhandlung Taube laden anlässlich des Weltfrauentags zu einer Lesereihe mit drei besonderen Autorinnen ein, die alle in Waiblingen verwurzelt sind.

Eine Kooperation mit der Buchhandlung Taube und der Familien-Bildungsstätte Waiblingen