Verflixte Brummbiester

Der Dachs liest seinen Freunden im Wald vor, als eine winzige Fliege mitten in sein Gesicht fliegt.

Bald werden die Waldtiere von einem ganzen Insektenschwarm genervt, und so fangen sie kurzerhand alle Plagegeister ein und stecken sie in Marmeladengläser. Endlich sind alle Brummbiester weg! Doch zur Erntezeit im Herbst lassen sich keine Beeren und Nüsse finden, was ist da nur geschehen? Der Dachs begreift als Erster, dass die krabbeligen Brummbiester ihre Freiheit brauchen, denn nur so kann das Gleichgewicht in der Natur wiederhergestellt werden....Mit Bastelaktion für zuhause.