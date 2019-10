Verfolgte Schriftsteller und Journalisten in Europa

Nicht nur in Deutschland, in halb Europa wurden in den 30er und 40er Jahren des vorigen Jahrhunderts Schriftsteller und Journalisten von totalitären Regimes verfolgt. Sie kamen in Lagern um oder mussten emigrieren. Viele wählten in einer für sie ausweglosen Situation den Freitod.

Der Lyriker Helmut Fritz hat sich der Biografien der Verfolgten angenommen. Mit Auszügen aus ihren Werken und kurzen Biografien lässt er ihre Schicksale an diesem Abend wieder lebendig werden.

Hans Kumpf greift mit der Klarinette die Texte improvisatorisch auf und ergänzt sie subtil.