Nach dem Riesenerfolg als Caveman jetzt endlich das neue Programm „Vergiss es". In einer furiosen Zeitreise führt uns Karsten Kaie in die aberwitzigen Abgründe seiner und der deutschen Seele. Ein schonungsloser Blick auf die Wirklichkeit zwischen Comedy, Kabarett und Theater und einfach nur zum Totlachen.....

Die schönste Überraschung sind seine sprach- und literaturkabarettistischen Ausflüge, wenn er der grünen Paprika ein Gedicht in Heinz-Erhardt-Manier widmet oder in einer Rede sukzessive Buchstaben tilgt bis zum furiosen Gestammel. — Süddeutsche Zeitung

Parodien und Stimmenimitationen gehören zu den Glanznummern, und Kaie quasselt sich durch die gesamte Politprominenz, durch die bunte Welt der Stars und Sternchen und bringt aufs Erheiterndste die deutsche Dialektlandschaft zum Leuchten. — Münchner Abendzeitung

Diesmal schüttet der als Caveman bekannte Könner sein ganzes Füllhorn aus — Passauer Neue Presse

Täuschend wahr: Kaies neues Soloprogramm — Leipziger Volkszeitung

Grandiose One-Man-Show — Passauer Neue Presse

Zum Schieflachen! — Augsburger Allgemeine

Die schönste Überraschung sind seine sprach- und literaturkabarettistischen Ausflüge, wenn er der grünen Paprika ein Gedicht in Heinz-Erhardt-Manier widmet oder in einer Rede sukzessive Buchstaben tilgt bis zum furiosen Gestammel. — Süddeutsche Zeitung

Parodien und Stimmenimitationen gehören zu den Glanznummern, und Kaie quasselt sich durch die gesamte Politprominenz, durch die bunte Welt der Stars und Sternchen und bringt aufs Erheiterndste die deutsche Dialektlandschaft zum Leuchten. — Münchner Abendzeitung

Diesmal schüttet der als Caveman bekannte Könner sein ganzes Füllhorn aus — Passauer Neue Presse

Täuschend wahr: Kaies neues Soloprogramm — Leipziger Volkszeitung

Grandiose One-Man-Show — Passauer Neue Presse

Zum Schieflachen! — Augsburger Allgemeine