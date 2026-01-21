Vergnügungspark zum Märzenmarkt auf dem Ziegelwasen

Vom 27. Februar bis 02. März 2026 verwandelt sich der Ziegelwasen in Kirchheim unter Teck in einen bunten Vergnügungspark.

Mit zahlreichen Fahrgeschäften, Spielangeboten und kulinarischen Leckereien bietet er ein abwechslungsreiches Erlebnis für die ganze Familie und ergänzt den Stadtbummel auf fröhliche Weise.

Unter den Fahrgeschäften ragt der "Break Dancer", "Avenger Royal" und „Sugar Rush“ als rasante Highlights heraus, die Adrenalinjunkies gleichermaßen ansprechen. Nervenkitzel pur verspricht auch der Autoskooter, der für Spaß und Unterhaltung sorgt. Für die kleinsten Besucherinnen und Besucher stehen unter anderem ein Kinderkarussell, die "Crazy Cars Buckelpiste" und ein Baby-Flug-Fahrgeschäft bereit, um besonderes Vergnügen zu garantieren.

Neben den aufregenden Fahrgeschäften erwarten die Gäste zahlreiche Spielgeschäfte und Schießbuden, die zum Mitmachen und Gewinnen einladen. Und natürlich dürfen auch die typischen Genüsse eines Volksfestes nicht fehlen: Frisch gebrannte Mandeln, Magenbrot, Zuckerwatte und viele weitere Leckereien sorgen für das leibliche Wohl der Besucherinnen und Besucher.