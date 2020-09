Verhindert nach Drohungen: „Das bö-bö-böse CO2" und „Denkverbot Geburtenkontrolle“

Verhindert nach Drohungen

Eine jüdische Organisation will 1938 eine Veranstaltung in einem öffentlichen Raum durchführen – die NSDAP droht dem Vermieter mit dem existenziellen Ruin – auch klirrende Fensterscheiben und verhetzende Schmierereien werden in Aussicht gestellt – 80 Jahre sind wie ein Tag!

Die neue SA hat sich auch schon gemeldet, wie immer feigerweise anonym:

