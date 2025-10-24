Verka Serduchka ist zurück – lauter, bunter und mitreißender denn je!

Die unvergleichliche Ikone der ukrainischen Popkultur kommt mit ihrer Band im Oktober 2025 nach Deutschland und verwandelt Ludwigsburg (24.10.), Oberhausen (26.10.) und Berlin (28.10.) in pulsierende Bühnen voller Energie, Musik und augenzwinkernder Satire.

Hinter dem schillernden Bühnencharakter Verka Serduchka steht der Künstler Andriy Danylko – ein kreatives Ausnahmetalent, das mit seiner exzentrischen Kunstfigur seit über drei Jahrzehnten das Publikum in ganz Europa begeistert. Bekannt wurde Serduchka durch ihre explosive Mischung aus schrillem Humor, poppiger Partymusik und liebevoller Parodie. Der große internationale Durchbruch gelang 2007 mit dem legendären Auftritt beim Eurovision Song Contest und dem Hit „Dancing Lasha Tumbai“, der der Ukraine den zweiten Platz bescherte und Serduchka endgültig zur Kultfigur machte

Seitdem ist sie Stammgast auf den größten Bühnen Europas, millionenfach verkaufte Alben und gefeierte TV-Auftritte inklusive. Ihre Shows sind spektakuläre Gesamtwerke aus Musik, Tanz und theatralischem Witz – mit ihrer „Mama“ als Sidekick, einem hochkarätigen Live-Ensemble und einer Showdynamik, die ihresgleichen sucht.

2022 wurde Andriy Danylko mit dem Orden „Für Verdienste“ ausgezeichnet – eine Ehrung für sein kulturelles und humanitäres Engagement.

Jetzt kehrt Verka Serduchka mit neuem Programm und voller Bühnenkraft zurück nach Deutschland. Wer sich auf einen Abend voller Glitzer, Lachen und Gänsehaut-Momenten einlassen will, sollte sich diesen Tour-Stopp nicht entgehen lassen.