Verkaufsausstellung zu Gunsten des Fördervereins Klinik für Kinder und Jugendliche

19 Künstlerinnen und Künstler aus Schwäbisch Hall und der Umgebung präsentieren ihre Arbeiten in der Verkaufsausstellung zu Gunsten der Kinderklinik.

Den Besucherinnen und Besuchern bietet sich so ein spannender Einblick in das vielfältige und qualitativ hochwertige Kunstschaffen in unserer Region. Alle gezeigten Gemälde, Graphiken und Skulpturen können erworben werden. Die Hälfte des Erlöses fließt als Spende an den Förderverein zur Hilfe von Kindern und Jugendlichen am Diak Klinikum, die andere Hälfte bleibt bei den Künstlerinnen und Künstlern. Die Spenden werden für das Angebot der Kunsttherapie für junge Patienten der Kinderklinik am Diak Klinikum genutzt, um während der Therapie die Öffnung und Entwicklung traumatisierter Kinder und Jugendlicher zu fördern. In Gedenken an Thomas an Thomas Achter (1954 – 2022) ist der erste Ausstellungsraum Werken des im letzten Jahr verstorbenen Haller Künstlers vorbehalten.

Link zum Förderverein: Klinik für Kinder und Jugendliche:

www.beuteltigerstark.de/

Künstlerinnen und Künstler:

Thomas Achter, Gerda Bier, Karin Döring, Stefanie Ehrenfried, Felicitas Franck, Reingard Glass, Ute Haecker, Jeanette Shirley Hippelein, Ada Isensee, Michael Klenk, Siegfried Luffler, Hedwig Maier, Patricia Kühn-Meisenheimer, Ilka Nowicki, Wolfgang Reuter, Christa Schmid-Ehrlinger, Monika Sigloch, Veronica Solzin, Hans Gottfried von Stockhausen