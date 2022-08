Verkaufslanger Samstag

Am 10. September verlängern die Händler in Schwäbisch Hall ihre Öffnungszeiten bis 21.00 Uhr. Erleben Sie den Haller-Helden-Sommer der Händlervereinigung Schwäbisch Hall aktiv e.V.

Ab 16.00 Uhr werden an verschiedenen Stellen in der Innenstadt verschiedene Aktionen wie zum Beispiel ein buntes Kinderkarussell, eine große Hüpfburg, tolle Musik der verschiedenste Essens-Stände geboten. Ein Highlight ist sicherlich die Helden-Happy-Hour und das Gewinnspiel von Hall aktiv. Freuen Sie sich am Abend auf eine Sommerlounge mit Streetfood-Ständen und einer kleinen Cocktailbar in sommerlicher Atmosphäre.

Weitere Informationen folgen.