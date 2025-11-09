Verkaufsoffener Schillersonntag

Marbach öffnet die Türen - und heißt seine Gäste herzlich willkommen zum Schillersonntag.

Die Läden haben sich rausgeputzt, die Gastronom/-innen sind bereit für ein herbstliches Fest. Bunte Ballontiere werden sich in der Güntterstraße und der Marktstraße tummeln, buntbemalte Türen gewähren besondere Durchblicke und dienen als Kulisse für Schnappschüsse. Machen Sie mit beim traditionellen Schiller-Rätsel und lauschen Sie Schülerlesungen in Hotelzimmern des Hotel Bären und dem Frühstücksraum vom Hotel Schillerhof - beides bleibt den Marbacher ja sonst für gewöhnlich verschlossen. Kinderaktionen, Gewinnspiele Bücherflohmarkt, Schillerschokolade und besondere Angebote runden den Tag ab - und natürlich wird auch für das leibliche Wohl gesorgt sein

Mit Bücherflohmarkt des Tobias-Mayer-Vereins auf dem Parkplatz der Marbacher Zeitung.