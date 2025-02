Verkaufsoffener Sonntag "Fit in den Frühling"

Am Sonntag, den 30. März 2025, lädt die Veranstaltung "Fit in den Frühling" in der Reutlinger Innenstadt zu einem Tag voller Fitness, Gesundheit und Wellness ein. Besucher*innen können die neuesten Trends in Sport, gesunde Snacks und Frühlingsdeko entdecken, Sportvorführungen und Workshops erleben. Und falls ihr euer Shopping-Herz höherschlagen lassen möchtet: Mit offenen Türen und tollen Angeboten laden die Reutlinger Geschäfte zu einem unvergesslichen Shopping-Erlebnis ein.