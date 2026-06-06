Verkaufsoffener Sonntag mit 16. Ermstalmarathon

Beim Verkaufsoffenen Sonntag in Metzingen erwartet die Besucher wieder ein buntes Rahmenprogramm für Groß und Klein sowie vielen Highlights in der Innenstadt und der Outletcity Metzingen.

An diesem Tag ist auch der Ermstal Marathon, der dieses Jahr bereits zum 16. Mal stattfinden wird.

In der Metzinger Innenstadt und der Outletcity Metzingen laden viele Geschäfte und Gastronomen zu einem verkaufsoffenen Erlebnis-Shoppingtag ein.

Einkaufen ganz ohne Zeitdruck - mit Familie und Freunden genießen, bummeln und schlemmen!