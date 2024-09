Verkaufsoffener Sonntag mit Krämermarkt

Die Innenstadt lädt zum Flanieren und Entdecken ein: mit einem verkaufsoffenen Sonntag und den bunten Ständen des beliebten Herbstkrämermarktes.

Fröhliches Markttreiben und viele Attraktionen erwarten die Besucher beim diesjährigen Herbstkrämermarkt am Sonntag, 6. Oktober, von 11 bis 18 Uhr in der Bad Mergentheimer Innenstadt. Verbunden mit dem Krämermarkt ist ein verkaufsoffener Sonntag. Die Verkaufsstellen in der Innenstadt sind an diesem Tag von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Der große Krämermarkt sowie die geöffneten Einzelhandelsgeschäfte laden wieder zu einem interessanten Bummel durch die Bad Mergentheimer Innenstadt ein.

In den Bereichen Marktplatz und Burgstraße bis hin zum Deutschordensplatz und entlang der Kapuzinerstraße reihen sich rund 70 Marktstände aneinander. Nach Herzenslust darf gestöbert und gekauft werden. Bei den Händlern findet bestimmt jeder das passende Angebot. Das Sortiment reicht von Textilien, Schmuck und Süßwaren bis zu Bürsten, Lederwaren, Uhren, Spielwaren, Kräutern und Gewürzen. Der Krämermarkt findet im Bereich Marktplatz - Burgstraße - Deutschordenplatz - Kapuzinerstraße und Ledermarkt statt.