Verkaufsoffener Sonntag mit Täles-Hitparade

Bis 11. Mai 2025 haben Sie die Möglichkeit, ihre Lieblingssongs über verschiedene Kanäle wie diese Internetseite, das Amtsblatt oder per Formular einzureichen. Die Songs, die unter den TOP 100 gelandet sind, werden am 18.05.2025 in Gosbach im Rahmen eines verkaufsoffenen Sonntags über den Tag hinweg abgespielt. Die beliebtesten Songs werden in besonderer Form anmoderiert und angemessen gefeiert.

Mehr Informationen und zur Soneinreichung geht es hier: Gemeinde Bad Ditzenbach | Täles Hitparade, Bad Ditzenbach, Songs einreichen, Lieder, Liedabgabe, Täle, Täleshitparade, Bad Ditzenbach, in Bad Ditzenbach | .