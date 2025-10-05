Parallel zum Apfelfest findet am 6. Oktober 2024 ein verkaufsoffener Sonntag in Mössingen statt.

Nutzen Sie die Gelegenheit, durch die Geschäfte der Innenstadt zu schlendern und lassen sich von der Vielfalt der Mössinger Fachgeschäfte inspirieren.

Sonderpräsentation von Mössinger Gewerbetreibenden.

In der neuen Stadtmitte präsentieren die örtlichen Autohäuser und weitere Mössinger Geschäfte ihre Produkte und Dienstleistungen.