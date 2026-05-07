Verkaufsoffener Sonntag

Böblingen ist ein attraktiver Einkaufsstandort mit Atmosphäre und zahlreichen Geschäften. Es gibt von den bekannten Handelsketten bis hin zur gepflegten Nische ein breites und abwechslungsreiches Angebot. Wer guten Service und gute Qualität sucht wird in Böblingen fündig. Die Koordinaten fürs Einkaufen in der Innenstadt lauten Bahnhofstraße, Schloßbergring und Postplatz.

Am verkaufsoffenen Sonntag wird das Einkaufen einmal mehr zum besonderen Erlebnis. Neben einladenden Angeboten und Aktionen der teilnehmenden Geschäfte und Gewerbetreibenden organisiert das Stadtmarketing Böblingen gemeinsam mit den Einzelhändlern der Innenstadt ein attraktives Programm.