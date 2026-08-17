Verkaufsoffener Sonntag

Der Verkaufsoffene Sonntag steht ganz im Zeichen des Eislinger Herbstes. Auch für diesen Sonntag haben die Eislinger Selbstständigen e.V. einiges organisiert.
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Innenstadt Eislingen 73054 Eislingen/ Fils
Freizeit & Erholung
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Der Verkaufsoffene Sonntag steht ganz im Zeichen des Eislinger Herbstes. Auch für diesen Sonntag haben die Eislinger Selbstständigen e.V. einiges organisiert.
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