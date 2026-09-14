Verkaufsoffener Sonntag

In der Balinger City und auf Gehrn.

Die meisten Fachgeschäfte der Innenstadt und auch die Autohäuser, Möbelgeschäfte und Geschäfte im Gewerbegebiet Gehrn laden Sie, liebe Gäste, zum gemütlichen Bummeln und Einkaufen ein.

Erleben Sie Balingen an diesem Tag mit Ihrer ganzen Familie.

Speziell die Bekleidungsgeschäfte präsentieren Ihnen die neuen Herbst- und Winterkollektionen und die neuen Modefarben. Alle Nicht-Textiler bieten Ihnen ebenfalls Neuigkeiten aus ihrem vielfältigen Sortimentsangebot.