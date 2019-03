Es ist inzwischen schon Tradition: Am letzten Tag des Göppinger Weinfests lockt ein verkaufsoffener Sonntag zahlreiche Besucher aus Nah und Fern in die City. Zwischen 13 und 18 Uhr kann man dann nicht nur nach Herzenslust shoppen – zahlreiche Aktionen der Einzelhändler sowie ein vielfältiges Rahmenprogramm sorgen zudem für ein unvergessliches Einkaufserlebnis!

Beschreibung

Programm

Bereits ab 11 Uhr können sich die Besucher beim Frühschoppen des MV Gammelshausen auf dem Marktplatz für den Einkaufssonntag stärken. Ab 13 Uhr öffnen dann die Geschäfte ihre Pforten und laden mit zahlreichen Aktionen zum Bummel durch die City ein! Ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm rundet das Shopping-Erlebnis ab. Seit vielen Jahren dabei und mittlerweile von einigen Besuchern bereits erwartet, werden die Auftritte der Johanniter-Hundestaffel. Um 13.30, 15 und 16.30 Uhr sorgen die Helfer auf vier Pfoten in der Poststraße mit Ihrem Können für Begeisterung bei Groß und Klein. Ein Abstecher zum Spitalplatz ist für Groß und Klein sehr lohnenswert. Ein buntes Programm und zahlreiche Leckereien sorgen für Gute Laune. Wasserfontänen, Spielgeräte für Kinder und die Bewirtung inhabergeführter Cafés machen den Platz zu einem idyllischen Ort zum Verweilen nur wenige Meter abseits des großen Rummels. Dazu sorgen besondere Aktionen der anliegenden Geschäfte und Live-Musik für gediegene Unterhaltung in schönem Ambiente. Von dort sind es nur wenige Meter bis zum Schreibwaren Bertz. Dort macht die Stabilo Point Megamaschine halt - man kann sich heute seine ganz individuelle Stabilo Point 88 15er-Packung produzieren lassen, und bis zu 18% auf den gesamten Einkauf beim Rabattwürfeln sparen.

Bei Korb Rau können Sie am Playmobil Glücksrad ihr Glück auf die Probe stellen, oder tauchen ein in die Welt der Eisenbahner: als Mini-Lokführer oder Schaffner mit den Märklin Zügen My World können kleine wie auch große Kinder eine Runde drehen.Modeinteressierte können sich Inspirationen für die die kommende Herbst-Wintergarderobe bei der bunten, ausgefallenen Modenschau in der Lange Straße von der Boutique Amok holen, oder bei verschiedenen Aktionen von Modehaus Finck, Marby und für die Herren - von Metzmeier. Eine Hüpfburg am Schillerplatz sorgt bei den Kindern für Vergnügen, und lädt zum toben ein. Soll es doch lieber etwas für die Schönheit sein? Eine kostenlose Hautanalyse mit kleinem Tages Makeup verschönert an diesem Tag die Damen im Kosmetikstudio Grimminger. Und wer nach so viel Einsatz eine kleine Erfrischung braucht, der kann in der unteren Marktstraße die Neuheiten vom Göppinger Mineralbrunnen kennenlernen. Das sind nur wenige der vielen tollen Aktionen einiger Göppinger Einzelhändler.

Essen und Trinken

Und weil so viele Erlebnisse bekanntlich hungrig machen, sorgen zahlreiche Leckereien für eine kleine Stärkung zwischendurch: Für Naschkatzen ebenso, wie für Freunde deftiger Spezialitäten. Dabei dürfen Zuckerwatte und Co. ebenso wenig fehlen, wie die klassische Rote oder knusprige Pommes. Bis spätestens zum Abend wenn das umfangreiche Angebot auf dem Weinfest lockt, um bei kulinarischen Leckerbissen regionaler Gastronomen den Tag ausklingen zu lassen…