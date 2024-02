Konzert am Sonntagnachmittag / HOU-Spielgruppe trifft Würmlisbärg

Es ist wieder soweit! – Zum dritten Mal trifft die HOU-Spielgruppe auf das Ächo vom Würmlisbärg.

Die HOU-Spielgruppe bringt im ersten Teil bekannte und nicht ganz so bekannte „Klassiker“ aus Film und Fernsehen zu Gehör und war dazu tief in den Notenarchiven unterwegs. Außerdem wird Ihnen bei Musik von echten und anderen „Spaniern“ so manches „spanisch vorkommen“. Freuen Sie sich auf Musik von Pascual Marquina, Georges Boulanger, Nino Rota, Luigi Boccherini und anderen.

Im zweiten Teil streifen die Würmlisbärger wieder quer durch den Alpenraum und angren-zende Gebiete. Freuen Sie sich neben klassischer Schweizer Ländlermusik und Wiener Liedern gesungen von Thomas Reil auch auf Werke von Herbert Pixner und Mnozil Brass.